bing yang
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Genome Editing in Plants
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
International Maize and Wheat Improvement Center (Mexico)
Texcoco, Mexico
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Genome Editing in Plants
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Genome Editing in Plants
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Innovative Genomics Institute (IGI)
Berkeley, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Central University of Haryana
Haryana, India
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Institute of Life and Environmental Science, University of Tsukuba
Tsukuba, Japan
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Guangxi University
Nanning, China
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Faculty of Agriculture, Ehime University
Matsuyama, Japan
Associate Editor
Genome Editing in Plants