abdel-aal m. abdel-karim
Faculty of Science, Zagazig University
Zagazig, Egypt
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Mineral Geochemistry
Faculty of Science, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Community Reviewer
Mineral Geochemistry
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
Community Reviewer
Mineral Geochemistry
Catholic University of the North
Antofagasta, Chile
Community Reviewer
Solid Earth Geochemistry
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
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Organic Geochemistry
Serampore Girls’ College, University of Calcutta
Serampore, India
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Biogeochemistry
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
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Biogeochemistry
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
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Organic Geochemistry
Ben-Gurion University of the Negev
Be'er Sheva, Israel
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Biogeochemistry
University of Barcelona
Barcelona, Spain
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Mineral Geochemistry
Gumushane University
Gümüshane, Türkiye
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Solid Earth Geochemistry
Retired
Madrid, Spain
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Environmental Geochemistry
Faculty of Natural Sciences, University of the Western Cape
Bellville, South Africa
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Solid Earth Geochemistry
RWTH Aachen University
Aachen, Germany
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Organic Geochemistry
Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Lisbon, Portugal
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Mineral Geochemistry
University of Science and Technology Houari Boumediene
Bab Ezzouar, Algeria
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Mineral Geochemistry
Colorado Water Science Center (USGS)
Lakewood, United States
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Environmental Geochemistry