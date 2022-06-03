charles langmuir
Harvard University
Cambridge, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Geochemistry
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Organic Geochemistry
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Mineral Geochemistry
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Environmental Geochemistry
University of Wyoming
Laramie, United States
Specialty Chief Editor
Solid Earth Geochemistry
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Environmental Geochemistry
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Solid Earth Geochemistry
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Mineral Geochemistry
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Biogeochemistry
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Environmental Geochemistry
Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)
Texel, Netherlands
Associate Editor
Organic Geochemistry
Department of Chemical, Materials and Environmental Engineering, Faculty of Civil and Industrial Engineering, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Geochemistry
Agricultural University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Mineral Geochemistry
UMR5243 Géosciences Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Mineral Geochemistry
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Organic Geochemistry
Délégation Alsace (CNRS)
Strasbourg, France
Associate Editor
Mineral Geochemistry