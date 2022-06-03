andré megali amado
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Biogeochemistry
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Biogeochemistry
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Biogeochemistry
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Biogeochemistry
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Biogeochemistry
Department of Earth& Planetary Sciences, the University of Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Biogeochemistry
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Biogeochemistry
University of the West of England
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Biogeochemistry
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Biogeochemistry
National Institute of Technology, Asahikawa College
Asahikawa, Japan
Associate Editor
Biogeochemistry
College of Chemistry and Chemical Engineering, Ocean University of China
Qingdao, China
Associate Editor
Biogeochemistry