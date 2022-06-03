abdel-aal m. abdel-karim
Faculty of Science, Zagazig University
Zagazig, Egypt
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Mineral Geochemistry
Faculty of Science, Zagazig University
Zagazig, Egypt
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Mineral Geochemistry
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
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Mineral Geochemistry
University of Barcelona
Barcelona, Spain
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Mineral Geochemistry
Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Lisbon, Portugal
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Mineral Geochemistry
University of Science and Technology Houari Boumediene
Bab Ezzouar, Algeria
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Mineral Geochemistry
Institute of Chemistry (RAS)
Vladivostok, Russia
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Mineral Geochemistry
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
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Mineral Geochemistry
University of Arizona
Tucson, United States
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Mineral Geochemistry
Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Guangzhou, China
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Mineral Geochemistry
University of Barcelona
Barcelona, Spain
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Mineral Geochemistry
Tarbiat Modares University
Tehran, Iran
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Mineral Geochemistry
Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
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Mineral Geochemistry
China University of Geosciences
Beijing, China
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Mineral Geochemistry
Johnson Space Center, National Aeronautics and Space Administration
Houston, United States
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Mineral Geochemistry
National Physical Laboratory
Teddington, United Kingdom
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Mineral Geochemistry
University of Annaba
Annaba, Algeria
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Mineral Geochemistry