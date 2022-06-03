ian bull
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Organic Geochemistry
Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)
Texel, Netherlands
Associate Editor
Organic Geochemistry
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Organic Geochemistry
Center for Astrobiology, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Organic Geochemistry
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Organic Geochemistry
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Organic Geochemistry
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Organic Geochemistry
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Organic Geochemistry
Schlumberger (France)
Paris, France
Associate Editor
Organic Geochemistry
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Organic Geochemistry
Linnaeus University
Växjö, Sweden
Associate Editor
Organic Geochemistry