birgitta langhammer
Oslo Metropolitan University
Oslo, Norway
Specialty Chief Editor
Aging in Women
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Aging in Women
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Aging in Women
Nova Southeastern University
Fort Lauderdale, United States
Associate Editor
Aging in Women
JSS Academy of Higher Education and Research
Mysore, India
Associate Editor
Aging in Women
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Aging in Women
Centre for Infectious Disease Research in Zambia
Lusaka, Zambia
Associate Editor
Aging in Women
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Aging in Women