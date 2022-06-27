stephen kennedy
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Global Women's Health
Yale New Haven Health System
New Haven, United States
Specialty Chief Editor
Maternal Health
Réseau International des Instituts Pasteur
Paris, France
Specialty Chief Editor
Infectious Diseases in Women
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Quality of Life
Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Women's Mental Health
Oslo Metropolitan University
Oslo, Norway
Specialty Chief Editor
Aging in Women
Department of Paediatrics, College of Medicine, University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Maternal Health
Department of Maternal and Child Health Nursing, Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Maternal Health
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
Associate Editor
Maternal Health
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
All India Institute of Medical Sciences, Bathinda (AIIMS Bathinda)
Bhatinda, India
Associate Editor
Women's Mental Health
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Women's Mental Health
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Infectious Diseases in Women
Instituto Salud Global Barcelona (ISGlobal)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Infectious Diseases in Women
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Maternal Health