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Study Protocol

Published on 06 Aug 2026

Self-efficacy and knowledge trial to improve sexual reproductive health and well-being for Syrian refugee women and girls in Lebanon: a study protocol for a randomized community-based trial

in Contraception and Family Planning

  • Loulou Kobeissi
  • Sarah Ibrahim
  • Zahi Abdul Sater
  • Tania Bosqui
  • Gladys Honein-AbouHaidar
  • Theresa Farhat
  • Mohammad Fouad Mohammad Fouad
  • Hady Naal
  • Laura Hudroj
  • Dalia Sarieddine
Frontiers in Global Women's Health
doi 10.3389/fgwh.2026.1793696
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