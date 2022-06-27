georgina louise jones
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Quality of Life
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
Norfolk and Norwich University Hospital
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
Department of Education Sciences, University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Quality of Life
Gilan University of Medical Sciences
Rasht, Iran
Associate Editor
Quality of Life
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Quality of Life
Department of Women, Children And General and Specialist Surgery, University of Campania Luigi Vanvitelli
Naples, Italy
Associate Editor
Quality of Life
Institute for Advanced Social Studies (IESA-CSIC)
Córdoba, Spain
Associate Editor
Quality of Life
University of Kansas
Lawrence, United States
Associate Editor
Quality of Life
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Quality of Life
San Francisco Department of Public Health
San Francisco, United States
Associate Editor
Quality of Life