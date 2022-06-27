jayashri kulkarni
Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Women's Mental Health
All India Institute of Medical Sciences, Bathinda (AIIMS Bathinda)
Bhatinda, India
Associate Editor
Women's Mental Health
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Women's Mental Health
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Women's Mental Health
Metro South Addiction and Mental Health Services
Brisbane, Australia
Associate Editor
Women's Mental Health
National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS)
Bangalore, India
Associate Editor
Women's Mental Health
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Women's Mental Health
Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Women's Mental Health
Kristianstad University
Kristianstad, Sweden
Associate Editor
Women's Mental Health
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Women's Mental Health
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Women's Mental Health
Department of Obstetrics and Gynecology, Weill Cornell Medicine, Cornell University
New York, United States
Associate Editor
Women's Mental Health
University of Rennes 1
Rennes, France
Associate Editor
Women's Mental Health
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Women's Mental Health
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Women's Mental Health
Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER)
Chandigarh, India
Associate Editor
Women's Mental Health