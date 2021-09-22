lijun bai
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Bar-Ilan University
Ramat Gan, Israel
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Interdisciplinary Center Herzliya
Herzliya, Israel
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
University of Oldenburg
Oldenburg, Germany
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Créteil, France
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
National Institute for Physiological Sciences (NIPS)
Okazaki, Japan
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
University Hospital of the Ruhr
Bochum, Germany
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
National Institute for Physiological Sciences (NIPS)
Okazaki, Japan
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Institute of Neurosciences, Center of Biological and Agricultural Sciences, University of Guadalajara
Guadalajara, Mexico
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Interacting Minds and Brains
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Interacting Minds and Brains