julie duque
Institute of Neuroscience, Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
Specialty Chief Editor
Motor Neuroscience
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Motor Neuroscience
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Associate Editor
Motor Neuroscience
Institute of Cognitive Science, Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Associate Editor
Motor Neuroscience
Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Motor Neuroscience
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Motor Neuroscience
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Motor Neuroscience
Behavioral Imaging and Neural Dynamics Center, G. d'Annunzio University of Chieti–Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Motor Neuroscience
Vanderbilt University Medical Center
Nashville, United States
Associate Editor
Motor Neuroscience
Centre for Cognition and Decision Making, National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia
Associate Editor
Motor Neuroscience
CNRS
Marseille, France
Associate Editor
Motor Neuroscience
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Motor Neuroscience
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Motor Neuroscience
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Motor Neuroscience
Gaspare Rodolico Hospital
Catania, Italy
Associate Editor
Motor Neuroscience
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Motor Neuroscience