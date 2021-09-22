gavkhar abdurokhmonova
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Community Reviewer
Speech and Language
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Community Reviewer
Speech and Language
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
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Speech and Language
Nagoya University
Nagoya, Japan
Community Reviewer
Speech and Language
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Speech and Language
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Community Reviewer
Speech and Language
University of South Carolina
Columbia, United States
Community Reviewer
Speech and Language
Duke University
Durham, United States
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Speech and Language
Université de Fribourg
Fribourg, Switzerland
Community Reviewer
Speech and Language
Free University of Berlin
Berlin, Germany
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Speech and Language
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Community Reviewer
Speech and Language
Instituto Brasileiro de Fluência (IBF)
São Paulo, SP, Brazil
Community Reviewer
Speech and Language
Tilburg University
Tilburg, Netherlands
Community Reviewer
Speech and Language
Université Grenoble Alpes
Saint Martin d'Hères, France
Community Reviewer
Speech and Language
Other
Florence, Italy
Community Reviewer
Speech and Language
College of Saint Elizabeth
Morristown, United States
Community Reviewer
Speech and Language
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Community Reviewer
Speech and Language