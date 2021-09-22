corianne rogalsky
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Speech and Language
Rotman Research Institute (RRI)
Toronto, Canada
Associate Editor
Speech and Language
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Speech and Language
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Speech and Language
Crean College of Health and Behavioral Sciences, Chapman University
Orange, United States
Associate Editor
Speech and Language
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Speech and Language
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Speech and Language
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Speech and Language
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Speech and Language
University of Wuppertal
Wuppertal, Germany
Associate Editor
Speech and Language
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Associate Editor
Speech and Language
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Speech and Language
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Speech and Language
Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Speech and Language
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Speech and Language
Showa University Fujigaoka Hospital
Yokohama, Japan
Associate Editor
Speech and Language