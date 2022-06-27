nicola conci
University of Trento
Trento, Italy
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
University of Trento
Trento, Italy
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
Yale University
New Haven, United States
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
University of Connecticut
Storrs, United States
Community Reviewer
Imaging Applications
Harvard University
Cambridge, United States
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
UTeM
Durian Tunggal, Malaysia
Community Reviewer
Image Retrieval and Analysis
Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
Community Reviewer
Image Security
Institute of Information and Communication Technologies (BAS)
Sofia, Bulgaria
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
Faculty of Information Technology, Beijing University of Technology
Beijing, China
Community Reviewer
Image Retrieval and Analysis
Beijing Institute of Technology
Beijing, China
Community Reviewer
Image Retrieval and Analysis
Federico Santa María Technical University
Valparaíso, Chile
Community Reviewer
Imaging Applications
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Image Security
De La Salle University
Manila, Philippines
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
Institute of Computer Science, Romanian Academy
iassy, Romania
Community Reviewer
Image Security
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Community Reviewer
Image Security
Rice University
Houston, United States
Community Reviewer
Image Acquisition and Processing
Acadia University
Wolfville, Canada
Community Reviewer
Imaging Applications