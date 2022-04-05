abdel rahman altakhaineh
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Community Reviewer
Bilingualism
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Community Reviewer
Bilingualism
UiT The Arctic University of Norway
Tromsø, Norway
Community Reviewer
Bilingualism
University of Salzburg
Salzburg, Austria
Community Reviewer
Bilingualism
Vytautas Magnus University
Kaunas, Lithuania
Community Reviewer
Bilingualism
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Community Reviewer
Bilingualism
Macquarie University
Sydney, Australia
Community Reviewer
Bilingualism
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Community Reviewer
Bilingualism
Johannes Gutenberg University Mainz
Mainz, Germany
Community Reviewer
Bilingualism
University of Missouri
Columbia, United States
Community Reviewer
Bilingualism
Open University of Catalonia
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Bilingualism
University of Waikato
Hamilton, New Zealand
Community Reviewer
Bilingualism
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Community Reviewer
Bilingualism
UiT The Arctic University of Norway
Tromsø, Norway
Community Reviewer
Bilingualism
University of Luxembourg
Luxembourg, Luxembourg
Community Reviewer
Bilingualism
Pedagogical University Tyrol
Innsbruck, Austria
Community Reviewer
Bilingualism
Free University of Bozen-Bolzano
Bolzano, Italy
Community Reviewer
Bilingualism