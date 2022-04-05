manuel carreiras
Basque Center on Cognition, Brain and Language
San Sebastian, Spain
Field Chief Editor
Frontiers in Language Sciences
East China Normal University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Language Processing
Saarland University
Saarbrücken, Germany
Specialty Chief Editor
Psycholinguistics
University of Valencia
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Reading
Bangor University
Bangor, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Bilingualism
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Neurobiology of Language
University of Kaiserslautern
Kaiserslautern, Germany
Associate Editor
Bilingualism
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Language Processing
Cognitive Science Center, Nebrija University
Madrid, Spain
Associate Editor
Reading
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Bilingualism
Department of English Literature and Linguistic, Faculty of Humanities, Bar-Ilan University
Ramat Gan, Israel
Associate Editor
Bilingualism
Veterans Affairs Northern California Health Care System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Mather, United States
Associate Editor
Neurobiology of Language
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
Toronto, Canada
Associate Editor
Neurobiology of Language
School of Allied Health, Faculty of Health Sciences, Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Bilingualism
Mount Holyoke College
South Hadley, United States
Associate Editor
Reading
Bielefeld University
Bielefeld, Germany
Associate Editor
Psycholinguistics