jack dempsey
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
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University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
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University of Malta
Msida, Malta
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Baycrest Hospital
Toronto, Canada
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University of Graz
Graz, Austria
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Wesleyan University
Middletown, United States
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University of California, San Diego
La Jolla, United States
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University of Valencia
Valencia, Spain
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University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
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Bournemouth University
Poole, United Kingdom
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University of Groningen
Groningen, Netherlands
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Community College of Rhode Island
Warwick, United States
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Department of Educational Science and Educational Psychology, Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Kiel
Kiel, Germany
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New York University
New York City, United States
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University of Michigan
Ann Arbor, United States
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