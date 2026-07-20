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Original Research

Published on 28 Mar 2022

Identification of 1, 2, 4-Triazine and Its Derivatives Against Lanosterol 14-Demethylase (CYP51) Property of Candida albicans: Influence on the Development of New Antifungal Therapeutic Strategies

in Pharmaceutical Innovation

  • Abhishek Kumar Verma
  • Aarfah Majid
  • Md. Shahadat Hossain
  • SK. Faisal Ahmed
  • Mohammad Ashid
  • Ali Asger Bhojiya
  • Sudhir K. Upadhyay
  • Naveen Kumar Vishvakarma
  • Mudassir Alam
Frontiers in Medical Technology
doi 10.3389/fmedt.2022.845322
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