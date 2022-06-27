miguel a. r. b. castanho
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Pharmaceutical Innovation
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Baker Heart and Diabetes Institute
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Brazilian Synchrotron Light Laboratory
Campinas, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Biological Research Centre
Szeged, Hungary
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) and University of Pernambuco (UPE)
Recife, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
University of Concepcion
Concepción, Chile
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Aggeu Magalhães Institute (IAM)
Recife, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
School of Pharmaceutical Sciences and Health Products, University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Alfaisal University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation