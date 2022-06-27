Submission open
Antimicrobial Peptide Research and Development: Shifting Challenges from Isolated Pathogens to Biofilms
- Miguel A. R. B. Castanho
- Katia Conceicao
- Juliana Campos Junqueira
- Alexandre José Macedo
- 1,012 views
Submission open
Submission open
Submission open
Interactive magazine
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed