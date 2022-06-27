paolo angelo cortesi
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Regulatory Affairs
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Regulatory Affairs
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Regulatory Affairs
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Regulatory Affairs
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Regulatory Affairs
European Medicines Agency
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Regulatory Affairs
University of Macau
Taipa, China
Associate Editor
Regulatory Affairs
University of Macau
Taipa, China
Associate Editor
Regulatory Affairs
Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Regulatory Affairs
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Regulatory Affairs
University of the Rio dos Sinos Valley
São Leopoldo, Brazil
Associate Editor
Regulatory Affairs
TSG Consulting
Washington, DC, United States
Associate Editor
Regulatory Affairs
Minerva Regulatory Consulting
Godalming, United Kingdom
Associate Editor
Regulatory Affairs
Mater Dei Hospital
Imsida, Malta
Associate Editor
Regulatory Affairs
Independent researcher
Derbyshire, United Kingdom
Associate Editor
Regulatory Affairs