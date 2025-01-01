imad omar al kassaa
Fonterra (New Zealand)
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Fonterra (New Zealand)
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
State Serum Institute (SSI)
Copenhagen, Denmark
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Menzies School of Health Research, Charles Darwin University
Darwin, Australia
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Bibliotheca Alexandrina
Alexandria, Egypt
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
non-communicable pediatric disease research center, health research institute, Babol university of medical science, Babol, IRAN
Babol, Iran
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Faculty of Veterinary Medicine, Beni-Suef University
Beni Suef, Egypt
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
National Research Centre (Egypt)
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Academic Department of Pediatrics (DPUO), Research Unit of Clinical Immunology and Vaccinology, Bambino Gesù Children’s Hospital, IRCCS, 00165, Rome, Italy
Rome, Italy
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
St Michael's Hospital
Toronto, Canada
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Medical University of Graz
Graz, Austria
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
Zhengzhou, China
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Department of Microbiology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences
Hamadan, Iran
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Iran University of Medical Sciences
Tehran, Iran
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University
Laurel, United States
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Community Reviewer
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy