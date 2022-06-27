michel goldman
Institute for Interdisciplinary Innovation in healthcare, Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Field Chief Editor
Frontiers in Medicine
Zhongshan Hospital, Fudan University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Respiratory Medicine
Centenary Institute
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Gene and Cell Therapy
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Health Research Institute of Aragon (IIS Aragon)
Zaragoza, Spain
Specialty Chief Editor
Hepatobiliary Diseases
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Healthcare Professions Education
Belosersky Institute of Physicochemical Biology, Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia
Specialty Chief Editor
Translational Medicine
College of Medicine, National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Specialty Chief Editor
Nephrology
Consultant
Potomac, MD, United States
Specialty Chief Editor
Precision Medicine
(Previously Responsible for the Clinic for the Diagnosis and Management of Osteoarthritis of the Rheumatology Unit, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese)
Siena, Italy
Specialty Chief Editor
Rheumatology
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Specialty Chief Editor
Hematology
University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
Dermatology
School of Medicine, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Specialty Chief Editor
Intensive Care Medicine and Anesthesiology
National Gerontology Centre
Larnaca, Cyprus
Specialty Chief Editor
Geriatric Medicine
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Specialty Chief Editor
Gastroenterology