virginia lee acha
MSD
London, United Kingdom
Community Reviewer
Regulatory Science
MSD
London, United Kingdom
Community Reviewer
Regulatory Science
Joint Research Centre (JRC)
Brussels, Belgium
Community Reviewer
Regulatory Science
Ghent University
Ghent, Belgium
Community Reviewer
Regulatory Science
Ethics Committee for Clinical Pharmacology, Medical Research Council
Budapest, Hungary
Community Reviewer
Regulatory Science
MatTek Now Part of Sartorius
Ashland, United States
Community Reviewer
Regulatory Science
European Medicines Agency
Amsterdam, Netherlands
Community Reviewer
Regulatory Science
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna
Modena, Italy
Community Reviewer
Regulatory Science
Retired
Berlin, Germany
Community Reviewer
Regulatory Science
Centre for Business Law and Practice, Faculty of Social Sciences, University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Community Reviewer
Regulatory Science
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia
Foggia, Italy
Community Reviewer
Regulatory Science
Italian Society of Pharmaceutical Medicine
Milano, Italy
Community Reviewer
Regulatory Science
University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Community Reviewer
Regulatory Science
University Hospital of Düsseldorf
Düsseldorf, Germany
Community Reviewer
Regulatory Science
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Regulatory Science
Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Regulatory Science
Husoteria Ltd
Ashtead, United Kingdom
Community Reviewer
Regulatory Science