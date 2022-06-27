angela kent
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Microbiomes
Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Omics and Bioinformatics for Microbiomes
Washington State University Health Sciences Spokane
Spokane, United States
Specialty Chief Editor
Nutrition, Metabolism and the Microbiome
National Institute for Public Health and the Environment (Netherlands)
Bilthoven, Netherlands
Specialty Chief Editor
Host and Microbe Associations
RMIT University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Environmental Microbiomes
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Host and Microbe Associations
Saint Louis University
St. Louis, United States
Associate Editor
Omics and Bioinformatics for Microbiomes
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Associate Editor
Host and Microbe Associations
Institute of Agrochemistry and Food Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Paterna, Spain
Associate Editor
Nutrition, Metabolism and the Microbiome
Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Environmental Microbiomes
University of Memphis
Memphis, United States
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Italian Space Agency (ASI)
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Instituto de Ecología (INECOL)
Xalapa, Mexico
Associate Editor
Environmental Microbiomes
Herman Ostrow School of Dentistry, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Host and Microbe Associations
Ramón y Cajal Institute for Health Research
Madrid, Spain
Associate Editor
Host and Microbe Associations
Kırklareli University
Kırklareli, Türkiye
Associate Editor
Host and Microbe Associations