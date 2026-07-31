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Original Research

Published on 16 Dec 2022

Three year results of Blessed: Expanded access for DeltaRex-G for an intermediate size population with advanced pancreatic cancer and sarcoma (NCT04091295) and individual patient use of DeltaRex-G for solid malignancies (IND# 19130)

in Molecular Medicine and Cancer Treatment

  • Sant P. Chawla
  • Steven Wong
  • Doris Quon
  • Ania Moradkhani
  • Victoria S. Chua
  • Don A. Brigham
  • Rebecca A Reed
  • William Swaney
  • Frederick L. Hall
  • Erlinda M. Gordon
Frontiers in Molecular Medicine
doi 10.3389/fmmed.2022.1092286
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