annamaria iagnocco
University of Turin
Turin, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Musculoskeletal Disorders
Clinical and Research Section of Rheumatology and Clinical Immunology, Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Rome, Italy
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Systemic Inflammatory Joint Diseases
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Specialty Chief Editor
Osteoporosis
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Osteoporosis
National Institute of Rehabilitation Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Tlalpan, Mexico
Associate Editor
Systemic Inflammatory Joint Diseases
University of Kentucky
Lexington, United States
Associate Editor
Osteoporosis
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Spine Conditions
Department of Clinical Medicine and Surgery, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Milan, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Centro Hospitalar do Médio Tejo
Tomar, Portugal
Associate Editor
Systemic Inflammatory Joint Diseases
Syracuse VA Medical Center, United States Department of Veterans Affairs
Syracuse, United States
Associate Editor
Spine Conditions
Aalborg University Hospital
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Spine Conditions
International Institute of Biomechanics and Occupational Ergonomics
Hyères, France
Associate Editor
Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques