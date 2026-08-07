Frontiers in Musculoskeletal Disorders

Case Report
Published on 07 Aug 2026
From ASIA A to D: substantial neurological recovery after surgical management of traumatic L2 burst fracture-dislocation – a case report
in Spine Conditions
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Case Report
Published on 07 Aug 2026
in Spine Conditions
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Systemic Inflammatory Joint Diseases
Perspective
Accepted on 09 Jul 2026
in Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Systemic Inflammatory Joint Diseases
Systematic Review
Accepted on 30 Jun 2026
in Osteoporosis
Original Research
Published on 27 May 2026
in Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Original Research
Accepted on 25 May 2026
in Osteoporosis
Case Report
Published on 14 May 2026
in Spine Conditions
Editorial
Published on 14 Apr 2026
in Spine Conditions
Review
Published on 10 Apr 2026
in Systemic Inflammatory Joint Diseases
Brief Research Report
Published on 02 Mar 2026
in Spine Conditions
Original Research
Published on 11 Feb 2026
in Spine Conditions
Original Research
Published on 21 Jan 2026
in Systemic Inflammatory Joint Diseases
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Original Research
Published on 13 Nov 2025
in Spine Conditions
Perspective
Published on 13 Nov 2025
in Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Original Research
Published on 05 Nov 2025
in Spine Conditions
Original Research
Published on 24 Oct 2025
in Systemic Inflammatory Joint Diseases
Original Research
Published on 22 Oct 2025
in Spine Conditions
Original Research
Published on 21 Oct 2025
in Spine Conditions
Original Research
Published on 26 Sep 2025
in Systemic Inflammatory Joint Diseases
Original Research
Published on 05 Sep 2025
in Spine Conditions
Case Report
Published on 05 Sep 2025
in Musculoskeletal Diagnostic Imaging Techniques
Original Research
Published on 21 Aug 2025
in Systemic Inflammatory Joint Diseases