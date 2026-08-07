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Original Research

Published on 24 Oct 2025

Hyaluronic acid therapy in hip osteoarthritis: differential efficacy in secondary osteoarthritis due to inflammatory rheumatic diseases vs. primary osteoarthritis—a step toward phenotyping osteoarthritis

in Systemic Inflammatory Joint Diseases

  • Orazio De Lucia
  • Carolina Artusi
  • Enrico Cumbo
  • Giorgia Trignani
  • Manuel Sette
  • Matteo Ferrito
  • Miriam Perino
  • Luca Ingrao
  • Andrea Amati
  • Antonella Murgo
Frontiers in Musculoskeletal Disorders
doi 10.3389/fmscd.2025.1668235
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