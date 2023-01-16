maryse fortin
Concordia University
Montreal, Canada
Assistant Specialty Chief Editor
Spine Conditions
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Spine Conditions
Syracuse VA Medical Center, United States Department of Veterans Affairs
Syracuse, United States
Associate Editor
Spine Conditions
Aalborg University Hospital
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Spine Conditions
Keiser University
Fort Lauderdale, United States
Associate Editor
Spine Conditions
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières, Canada
Associate Editor
Spine Conditions
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Spine Conditions
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Spine Conditions