olga balafa
Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina
Ioannina, Greece
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Cardionephrology
Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina
Ioannina, Greece
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Cardionephrology
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
Bellinzona, Switzerland
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Cardionephrology
Department of Experimental Medicine, University of Campania Luigi Vanvitelli
Naples, Italy
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Cardionephrology
Salford Royal NHS Foundation Trust
Salford, United Kingdom
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Cardionephrology
Ospedale Santa Maria delle Grazie
Naples, Italy
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Cardionephrology
Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina
Ioannina, Greece
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Cardionephrology
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
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Cardionephrology
Department of Nephrology and Kidney Transplantation, Giannina Gaslini Institute (IRCCS)
Genoa, Italy
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Cardionephrology
Evangelismos Dialysis Unit
Veroia, Greece
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Cardionephrology
Duke University
Durham, United States
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Cardionephrology
University of Colorado Denver
Denver, United States
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Cardionephrology
Larner College of Medicine, University of Vermont
Burlington, United States
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Cardionephrology
University of Messina
Messina, Italy
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Cardionephrology
North Bristol NHS Trust
Bristol, United Kingdom
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Cardionephrology
Servicio de Nefrología, Hospital Universitario de la Princesa
Madrid, Spain
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Cardionephrology
Desio Hospital
Desio MB, Italy
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Cardionephrology