vladimir tesar
Charles University
Prague, Czechia
Field Chief Editor
Frontiers in Nephrology
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Glomerular disease
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Cardionephrology
Renal Research Institute
New York, United States
Specialty Chief Editor
Blood Purification
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Specialty Chief Editor
Onconephrology
University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Critical Care Nephrology
Division of Nephrology, Akron Children's Hospital
Akron, United States
Specialty Chief Editor
Pediatric Nephrology
David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Kidney Transplantation
Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami Health System
Miami, United States
Associate Editor
Glomerular disease
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Pediatric Nephrology
VA Central California Health Care System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Fresno, United States
Associate Editor
Blood Purification
Children’s National Hospital
Washington D.C., United States
Associate Editor
Pediatric Nephrology
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Federico II University Hospital
Naples, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
G. Brotzu Hospital
Cagliari, Italy
Associate Editor
Glomerular disease
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Pediatric Nephrology