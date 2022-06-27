carlo alfieri
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Federico II University Hospital
Naples, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Department of Endocrinology and Nephrology, Nordsjællands Hospital
Hillerød, Denmark
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
University Hospital of the Nuestra Señora de Candelaria
Santa Cruz de Tenerife, Spain
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Department of Medicine, School of Medicine, Nazarbayev University
Nur-sultan, Kazakhstan
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
School of Medicine, University of Connecticut
Farmington, United States
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
College of Medicine, Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
AstraZeneca (Sweden)
Södertälje, Sweden
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Jeroen Bosch Hospital
's-Hertogenbosch, Netherlands
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
University of Hamburg
Hamburg, Germany
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Ospedale San Bassiano
Bassano del Grappa, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology
Guangdong Provincial People's Hospital
Guangzhou, China
Associate Editor
Clinical Research in Nephrology