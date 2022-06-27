piergiorgio messa
University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Critical Care Nephrology
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Department of Translational Medicine, University of Eastern Piedmont
Novara, Italy
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Department of Nephrology, Beijing Anzhen Hopital, Capital Medical University
Beijing, China
Associate Editor
Critical Care Nephrology
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Santa Marta e Santa Venera
Acireale, Italy
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Department of Health Sciences, University Magna Graecia of Catanzaro
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, School of Medicine and Surgery, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Critical Care Nephrology
National Taiwan University Hospital
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Dr Bobek Ilona
Budapest, Hungary
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Jan Kochanowski University
Kielce, Poland
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Saitama Medical Center, Saitama Medical University
Kawagoe, Japan
Associate Editor
Critical Care Nephrology
Department of Medical Sciences, School of Medicine, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Critical Care Nephrology
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Critical Care Nephrology
AdventHealth
Orlando, United States
Associate Editor
Critical Care Nephrology