phuong-thu pham
David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Kidney Transplantation
University Hospital Centre Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Kidney Transplantation
Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University
Martin, Slovakia
Associate Editor
Kidney Transplantation
Centre Hospitalier Universitaire de Besançon
Besancon, France
Associate Editor
Kidney Transplantation
Kahramanmaras Sütçü Imam University
Kahramanmaras, Türkiye
Associate Editor
Kidney Transplantation
Jichi Medical University
Tochigi, Japan
Associate Editor
Kidney Transplantation
Erzurum Technical University
Yakutiye, Türkiye
Associate Editor
Kidney Transplantation
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Kidney Transplantation
Departamento de Cirurgia, Centro Hospitalar Universitário do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Kidney Transplantation
College of Medicine, Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Kidney Transplantation
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Kidney Transplantation
Olive View-UCLA Medical Center
Los Angeles, United States
Associate Editor
Kidney Transplantation
Science and Research Branch, Islamic Azad University
Tehran, Iran
Associate Editor
Kidney Transplantation
Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital
Bandar Seri Begawan, Brunei
Associate Editor
Kidney Transplantation
School of Medicine, University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Kidney Transplantation