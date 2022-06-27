natàlia balagué
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Network Physiology of Exercise
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Spain
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
School of Allied Health, Human Services and Sport, La Trobe University
Bundoora, Australia
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
Department of Human Movement Sciences, Faculty of Behavioural and Movement Sciences, VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
Oakland University
Rochester, United States
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Insubria
Varese, Italy
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
Faculty of Psychology, Education and Sports Sciences, Ramon Llull University
Barcelona, Spain
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
Saints Cyril and Methodius University of Skopje
Skopje, North Macedonia
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Network Physiology of Exercise