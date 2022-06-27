roman romero-ortuno
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Networks in Aging and Frailty
Radboud University Medical Centre
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Royal College of Surgeons in Ireland
Dublin, Ireland
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University
Izmir, Türkiye
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
NavarraBiomed
Pamplona, Spain
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Networks in Aging and Frailty