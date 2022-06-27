klaus lehnertz
University of Bonn
Bonn, Germany
Specialty Chief Editor
Networks in the Brain System
University of Missouri–St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Networks in the Brain System
Center for Complex Systems & Brain Sciences (CEMSC3)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Networks in the Brain System
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Networks in the Brain System
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Networks in the Brain System
Department of Biomedical Sciences, Humanitas University
Pieve Emanuele, Italy
Associate Editor
Networks in the Brain System
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Networks in the Brain System
Indian Statistical Institute
Kolkata, India
Associate Editor
Networks in the Brain System
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Networks in the Brain System
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod, Russia
Associate Editor
Networks in the Brain System
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Networks in the Brain System
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Networks in the Brain System
NHS England
London, United Kingdom
Associate Editor
Networks in the Brain System
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Networks in the Brain System
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Networks in the Brain System
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
Potsdam, Germany
Associate Editor
Networks in the Brain System