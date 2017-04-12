dalia el-sawy abulyazied
Egyptian Petroleum Research Institute
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Dosimetry and Radiation Safety
Egyptian Petroleum Research Institute
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Dosimetry and Radiation Safety
College of Health Sciences, University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Community Reviewer
Dosimetry and Radiation Safety
Mashhad University of Medical Sciences
Mashhad, Iran
Community Reviewer
Dosimetry and Radiation Safety
University of Tabuk
Tabuk, Saudi Arabia
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Dosimetry and Radiation Safety
University of Hull
Hull, United Kingdom
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Dosimetry and Radiation Safety
Karadeniz Technical University
Trabzon, Türkiye
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Dosimetry and Radiation Safety
Faculty of Science, Al Azhar University
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Dosimetry and Radiation Safety
Geology Department, Faculty of Science, Al-Azhar University, Assiut Branch, 71524, Egypt
Assuit, Egypt
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Dosimetry and Radiation Safety
Firat University
Elazig, Türkiye
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Dosimetry and Radiation Safety
Italian Aerospace Research Centre
Capua, Italy
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Dosimetry and Radiation Safety
Institute of Physics and Technology, Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
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Dosimetry and Radiation Safety
University Hospital rechts der Isar, Technical University of Munich
Munich, Germany
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Dosimetry and Radiation Safety
Alanya Alaaddin Keykubat University
Antalya, Türkiye
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Dosimetry and Radiation Safety
IsoPor-Azores Lda
Azores, Portugal
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Dosimetry and Radiation Safety
Belgian Nuclear Research Centre (SCK CEN)
Mol, Belgium
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Dosimetry and Radiation Safety
Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN)
Bobadela, Portugal
Community Reviewer
Dosimetry and Radiation Safety