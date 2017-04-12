pedro almeida
Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet
Copenhagen, Denmark
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Department of Health Sciences, School of Medical and Pharmaceutical Sciences, University of Genoa
Genoa, Italy
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
National University of General San Martín
San Martín, Argentina
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
University of Florence
Florence, Italy
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Siemens Healthcare
Malvern, United States
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Nuclear Research and Consultancy Group
Schagen, Netherlands
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences
Krakow, Poland
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
LMU Munich University Hospital
Munich, Germany
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN)
Bobadela, Portugal
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
School of Physics, Faculty of Science, The University of Sydney
Sydney, Australia
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Yale University
New Haven, United States
Community Reviewer
Physics and Data Analysis
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Community Reviewer
Physics and Data Analysis