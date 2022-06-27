andrew lee
Houston Methodist Hospital
Houston, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Ophthalmology
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Retina
University Hospital of Cologne
Cologne, Germany
Specialty Chief Editor
Surgical Ophthalmology
Oakland University William Beaumont School of Medicine
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Oculoplastics, Orbit and Trauma
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
New Technologies in Ophthalmology
Singapore National Eye Center
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Glaucoma
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Specialty Chief Editor
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Dr. R. P. Centre for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Specialty Chief Editor
Cornea and Refractive Surgery
The University of Nottingham Ningbo (China)
Ningbo, China
Specialty Chief Editor
Lens and Cataract
Aier Eye Institute, Hunan
Changsha, China
Specialty Chief Editor
Inflammatory Eye Diseases
Singapore Eye Research Institute (SERI)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Glaucoma
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
New Technologies in Ophthalmology
Kellogg Eye Center, School of Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Retina
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Inflammatory Eye Diseases
Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Inflammatory Eye Diseases
Farabi Eye Hospital
Tehran, Iran
Associate Editor
Retina