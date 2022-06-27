munirah alafaleq bsc, md, msc, feboph
King Fahd University Hospital, Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Al Khobar, Saudi Arabia
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
King Fahd University Hospital, Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Al Khobar, Saudi Arabia
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Faculty of Medicine, Ankara University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
Montpellier, France
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Children's Hospital of Philadelphia
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
The University of Iowa
Iowa City, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
The University of Iowa
Iowa City, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
The Johns Hopkins Hospital, Johns Hopkins Medicine
Baltimore, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL)
Lisboa, Portugal
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Mayo Clinic
Rochester, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Hospital Center Intercommunal De Créteil
Créteil, France
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Retina Foundation of the Southwest
Dallas, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
The Ohio State University
Columbus, United States
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Hamad Medical Corporation
Doha, Qatar
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Department of Pediatric Ophthalmology
Madrid, Spain
Community Reviewer
Pediatric Ophthalmology and Strabismus