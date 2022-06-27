bryce s. richards
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Specialty Chief Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Harbin Institute of Technology
Harbin, China
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Robinson Research Institute, Faculty of Engineering, Victoria University of Wellington
Lower Hutt, New Zealand
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Institute for Photonics and Nanotechnologies, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Milano, Italy
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Huzhou University
Huzhou, China
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Light Sources and Luminescent Materials