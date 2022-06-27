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Emerging Frontiers in Electromagnetics: Selected Contributions from RINEM 2026
- Raffaele Solimene
- Piero TOGNOLATTI
- Alessandro TOSCANO
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