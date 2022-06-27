marco peccianti
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Photonics
Université de Technologie de Troyes
Troyes, France
Specialty Chief Editor
Plasmonics and Nanophotonics
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Integrated Optics
University of Brescia
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Nonlinear Optics
Macquarie University
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Photovoltaic Materials and Devices
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Specialty Chief Editor
Quantum Optics
Department of Electronics, Information and Bioengineering, Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Neuromorphic Photonics and Photonic Computing
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Specialty Chief Editor
Optical Information Processing and Holography
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Specialty Chief Editor
Light Sources and Luminescent Materials
Department of Physics, ETH Zurich
Zurich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Terahertz and Microwave Photonics
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Photovoltaic Materials and Devices
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
Specialty Chief Editor
Quantum Optics
Southern Methodist University
Dallas, United States
Associate Editor
Nonlinear Optics
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics
Rice University
Houston, United States
Associate Editor
Optical Nanostructures
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Plasmonics and Nanophotonics