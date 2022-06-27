colin guy scanes
University of Wisconsin–Milwaukee
Milwaukee, United States
Specialty Chief Editor
Avian Physiology
Zagazig University
Zagazig, Egypt
Associate Editor
Avian Physiology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Avian Physiology
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Avian Physiology
Rowan University School of Osteopathic Medicine
Stratford, United States
Associate Editor
Avian Physiology
University of Kentucky
Lexington, United States
Associate Editor
Avian Physiology
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Avian Physiology
United States Department of Agriculture (USDA)
Washington, United States
Associate Editor
Avian Physiology
Zoological Institute (RAS)
Saint Petersburg, Russia
Associate Editor
Avian Physiology
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Avian Physiology
Semmelweis University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Avian Physiology
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Avian Physiology
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Avian Physiology
Agricultural Research Organization (ARO)
Rishon LeZion, Israel
Associate Editor
Avian Physiology
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Avian Physiology