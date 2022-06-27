edward joseph vigmond
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Specialty Chief Editor
Cardiac Electrophysiology
AnaBios Corporation, Inc.
San Diego, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
Lankenau Institute for Medical Research
Wynnewood, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
University of Utah Hospital
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
Department of Cardiology, Larnaca General Hospital
Larnaca, Cyprus
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Associate Editor
Cardiac Electrophysiology