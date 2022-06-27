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Physiological Digital Twins in Medicine: Formal Representation, Interoperability, and Validation
- Jae Ho Lee
- Steve McKeever
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