thimios mitsiadis
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Fukushima Medical University
Fukushima, Japan
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Université de Paris
Paris, France
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
INSERM U1138 Centre de Recherche des Cordeliers (CRC)
Paris, France
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Biomedical Research Institute, Faculty of Medicine and Life Sciences, University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Cincinnati, United States
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Craniofacial Biology and Dental Research